Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Anıtkabir'e Ziyaret

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anıtkabir'i ziyaret etti. Tokayev'e Milli Savunma Bakanı Güler eşlik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Anıtkabir'e Ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

Tokayev’e ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak ülkemize gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in Anıtkabir ziyaretine eşlik etti" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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