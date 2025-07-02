Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü: 5 Gözaltı

Samsun’un İlkadım ilçesinde park yeri yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polislere mukavemet gösterildiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü: 5 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi'nde park yeri nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasındaki gerginliğe müdahale eden polis ekiplerine bazı kişilerin mukavemet gösterdiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen takviye ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kavga sırasında yaşananlar cep telefonlarına da yansırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Kavga
Son Güncelleme:
En Hızlı ve Kolay Kilo Verme Yöntemi Ortaya Çıktı: Bilim Dünyası Kanıtladı En Hızlı ve Kolay Kilo Verme Yöntemi Ortaya Çıktı: Bilim Dünyası Kanıtladı
Aktif Fay Hattı Sorgulama: Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? İşte Riskli Diri Fay Hattı Haritası Aktif Fay Hattı Sorgulama: Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? İşte Riskli Diri Fay Hattı Haritası
Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
‘Bebek Kabine’ Herkesi Şaşırttı! Bakanları Gören Tanıyamadı ‘Bebek Kabine’ Herkesi Şaşırttı! Bakanları Gören Tanıyamadı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun Uzman İsim Tarih Verdi, Gramda Depreme Hazır Olun
Geri Sayım Başladı: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor
Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden Oynadı Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Yer Yerinden Oynadı
Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markası Toplatılıyor