Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü: 5 Gözaltı

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Samsun’un İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi'nde park yeri nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasındaki gerginliğe müdahale eden polis ekiplerine bazı kişilerin mukavemet gösterdiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen takviye ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kavga sırasında yaşananlar cep telefonlarına da yansırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA