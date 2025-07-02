‘Bebek Kabine’ Herkesi Şaşırttı! Bakanları Gören Tanıyamadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın paylaşımı görenleri hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zekayla oluşturulan görüntülerini paylaştı. İşte ilgi çeken o görüntü…

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Son yıllarda dünyada kullanım oranı büyük oranda artan yapay zeka teknolojisi şaşırtmaya devam ederken, uygulamanın yaptığı değişimler de merak uyandırıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yerli bir girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabine üyelerinin yapay zeka tarafından canlandırıldığı videosunu paylaştı.

‘Bebek Kabine’ Herkesi Şaşırttı! Bakanları Gören Tanıyamadı - Resim : 1

Kaçır, paylaşımına "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedefimiz, 2030'da Türkiye'yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirmek” notunu düştü.

‘Bebek Kabine’ Herkesi Şaşırttı! Bakanları Gören Tanıyamadı - Resim : 2

'HIZLA HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Yapay zekanın küresel ekonomiyi ve teknolojiyi kökten değiştirdiğini belirten Bakan Kaçır şunları söyledi: Yapay zeka stratejimizde attığımız adımlar son derece somut. Birincisi altyapımızı kuruyoruz. Büyük ölçekli yapay zeka modellerini geliştirmek için gereken yüksek işlem gücüne sahip bilişim altyapısını hızla hayata geçiriyoruz. Yürüteceğimiz proje ve desteklerle halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030'a dek 1 gigavat seviyesine çıkaracağız. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji alt yapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız.

Kaynak: AA

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