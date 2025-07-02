Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 124,9 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 800 TL ve 75 dolar ele geçirildi.

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 124,9 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 800 TL ve 75 dolar ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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