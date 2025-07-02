Atom Bombasıyla Aynı Etkiye Sahip! 1 Milyon Hektar Ormanlık Alan Tehdit Altında

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RIFAT KIRCI

Sıcaklıkların artmasıyla nerede hangi ormanın yanacağını bekler olduk. Birçok bölgeden eş zamanlı yangın haberleri geldi, şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kent merkezlerine kadar ilerledi. İzmir’de Menderes ve Seferihisar’da yapılar zarar gördü. Bilecik’te Kaşıkçı isimli bir mahalle tamamen küle döndü.

Yangınlar artık yaz aylarının rutinine dönüşmüş durumda olsa da sorunu ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılmıyor. Yangınla mücadelede söndürme odaklı bir yaklaşım uygulanırken, uzmanlar alevlerin hiç çıkmamasına yönelik bir yaklaşım olması gerektiğini belirtiyor. Ancak ormanlık alanlara yönelik yasaların yangın sayısını artırdığına dikkat çekiliyor.

YANGINLAR SON 10 YILDA 2 KAT ARTTI

Ülkemizde orman yangınları son yıllarda oldukça arttı. 88 yılda ortalama 1453 yangın çıkıyorken sadece son 10 yılda bu ortalama 2 bin 732’ye çıkmış durumda. Sadece 2021 yılında 140 bin hektar alan küle döndü.

Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara söz konusu artışın bir tesadüf olmadığını belirtiyor. Özkara ile yangınların nedenini, nasıl önlenebileceğini ve neden önlemediğini konuştuk.

Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara

RANT YASALARI ORMANLARI YAKIYOR

AKP döneminde ormanları ilgilendiren yasada 40’a yakın değişiklik yapıldığını aktaran Özkara, yangınlara karşı savunmasız hale gelindiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Yasal değişikliklerin ormanlar üzerindeki baskıyı artırması yangın artışındaki en önemli etken. Yakın zamanda zeytin yasası, maden yasası, orman yasası doğanın aleyhine işimizi zora sokacak olan yasalar. Bu yasalarla ormanlar faaliyet alanlarına dönüşüyor. Ormanı arka bahçe gibi gören bir anlayış bu. Blok bir ormanı korumak mı daha kolay yoksa içinde birçok faaliyetin olduğu, kontrol etmekte zorlandığımız bir orman mı?”

Yasal değişikliklerin ormanlar üzerindeki baskıyı artırması yangın artışında etken. Yakın zamanda zeytin yasası maden yasası orman yasası doğanın aleyhini işimizi zora sokacak olan yasalar.

Orman alanlarının statüsünün kolayca değiştirilebildiğini vurgulayan Özkara “Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman statüsü kesinleşmiş alanlar faaliyete açılabiliyor. Şu an 5 bin hektar alan bu durumda. 1 milyon hektar alanda bu tehdit söz konusu. Binlerce dosya bekliyor” dedi.

‘EN ÇOK ALANI ENERJİ HATLARI YAKIYOR’

Ormanlık alanlarda enerji nakil hatları uzak noktalarda kaldığı için hem çıkan yangının fark edilmesi hem de müdahale edecek araçların ulaşmasının çok güç olmaması nedeniyle çok geniş alanları yok ediyor. İnsan kaynaklı çıkan yangınların adedi fazla olsa da küle çevirdiği alan enerji hatlarının yaktığı kadar büyük değil. Özkara da ormanlık alanlardaki yangıları önlemek için enerji nakil hatlarına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“İnsanların ormana girmesini yasaklamak işin kolayı. Ancak ormanların içindeki madenler, RES’ler, GES’ler ne olacak. Üstelik yangın nedenleri arasında enerji nakil hatları ilk sırada bulunmasa da en çok alanı yakan alanlar bunlar. Yanan 25 bin 600 hektar alanın 4 bin hektarı bu nedenle yok olmuş. Çünkü hatlar bakımsız, trafolarda bakım yok, kablolar ark yapıyor, direkler sorunlu. TEDAŞ, TEİAŞ’ın ve Orman Genel Müdürlüğü’nün buralarda denetim yapması lazım. Enerji nakil hatlarından çıkan yangınlar 5 kat daha büyük sahanın yanmasına neden oluyor.”

‘ORMAN KÖYLERİ YANGINA HAZIRLANMALI’

Yangınla mücadelede orman köylerine dikkat çeken Özkara, alevlerle mücadele ilk adımın çok önemli olduğunu vurguladı. Orman köylerinin yangınla mücadeleye hazırlanması gerektiğini belirten Özkara şöyle devam etti:

“Türkiye’de 23 bin orman köyü var. Bunun büyük kısmı orman yangınlarına hassas yerlerde yaşıyor. Burada köy evlerinin yangına dayanıklı malzemeden olması lazım. Ormanla yerleşim yerleri arasında tampon bölge olması lazım. Otsu bitkilerin arındırıldığı, basınçlı su sistemlerinin konulduğu bölge oluşturulması lazım. Yangın anında asıl kavga hayvanları tahliyede oluyor. Dolayısıyla insanlar panik halinde yangına müdahale edemiyor. Hayvanların konacağı yer önceden belli olmalı. Yaşlılar nereye gidecek, çocuklar nerede bulunacak hazırlık yapılmalı. Bunlar sağlandıktan sonra köyün gençleri nasıl yardımcı olacak, yangınla mücadele ekibinde kimler yer alacak, hangi görevleri sağlayacak bu koordinasyon sağlanırsa yangının enerjisini düşürecek noktada önemli adım atılmış olur. Yangın çıktığında ‘köy tahliye edildi’ başlıklı haberler duyuyoruz. Bu savaş alanını terk etmektir.”

‘ÇÖZÜM UÇAKTA DEĞİL KARADA’

Uçaklı müdahale tartışmalarına da değinen Özkara konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Örtü yangınını çözebiliyorsunuz ama tepe yangınına dönüşürse onu söndürme şansınız yok zaten. İstediğiniz aracı götürün. Yangın 400 hektara ulaşıyorsa Hiroşima’ya atılan atom bombasıyla aynı enerjiye ulaşıyor. Yukarıdan helikopterle ya da uçakla su bıraksanız bile havada buharlaşıyor. Zaten o kadar uçakla helikopteri öyle bir hava sahasına sokamazsın. Önemli olan yangına anında müdahale etmek ve yangın adedini düşürmek. Ancak iyi bir organizasyon yok. Organizasyonda büyük eksilik var.”

‘TECRÜBELİ EKİPLER GEREKİYOR’

Organizasyonda yangınla mücadele ekiplerinin sorunlarına da değinen Özkara “Yangınlar ülkemizde 4 ay etkili. Bu nedenle geçici kadrolar alınıyor. Yani mevsimlik oluyor. Yangınla mücadele tecrübe oldukça önemlidir. O arasözler nasıl kullanılacak, yangın tecrübesi her yıl öğrenilen, tecrübeyle birken bir şeydir. Kara ekiplerindeki eksiklikler bize her şeyi gösteriyor. Arasözlerde yeteri kadar çalışan insan yok. Devamlılık ve tecrübe de önemlidir” dedi.

‘YENİDEN AĞAÇLANDIRMA ÖNEMLİ’

Son olarak orman yangınından sonra ağaçlandırma çalışmalarına da değindiğimiz Özkara sözlerini şöyle noktaladı:

“Yangın alanının yeniden ağaçlandırılmasında da sorunlar var. Kızılçam orman yangınlarında hassas olduğu için kendi kendini yenileyebiliyor ancak karaçam bunu yapamıyor. Ağaçlandırma çalışmalarında bunun da gözetilmesi gerekiyor.”

Kaynak: Haber Merkezi