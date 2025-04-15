Park Halindeki TIR Alev Topuna Döndü, Sürücüsü Yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde park halindeki bir TIR’ın motor kısmı alev aldı. TIR kısa sürede alev topuna dönerken, şoförü Mustafa Dinç, yangına müdahale etmek istediği sırada hafif şekilde yaralandı.

Gürün ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisi yakınlarında meydana gelen yangında, TIR, park halindeyken motor bölümünden alev aldı. Büyüyen alevler TIR'ın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Büyükşehir Belediyesi Darende İlçe İtfaiye Amirliği ve Gürün İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangına müdahale ederken hafif yaralanan şoför Mustafa Dinç'e ambulansta müdahale edildi.

Yangın sırasında Dinç, “Anam öleyim ben, kurban olayım, yetişin” diyerek ağladı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA