Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Yeni Perde! Sakarya Valiliği Açıkladı

Sapanca'da bir bungalovda gizli kamera bulunmasına ilişkin skandal hakkında bir açıklama da Sakarya Valiliği'nden geldi. Yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimlerin görevlendirildiğini duyuran valilik, hem adli hem de idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

Eda Narin Eda Narin
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Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Yeni Perde! Sakarya Valiliği Açıkladı

Son dönemde en çok tercih edilen günübirlik tatil gözdelerinden biri haline gelmişti. Bu sefer ise bungalov tatilinden skandal çıktı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geceliği 12 bin liraya Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce bir bungalov kiralayan aile, yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamera buldu.

Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Yeni Perde! Sakarya Valiliği Açıkladı - Resim : 1

Aile bunun üzerine soluğu emniyet müdürlüğünde aldı. İhbar sonrası harekete geçen ekipler bungalovdaki tüm elektronik cihazlara el koydu. Bungalovda kamera tespit edilen işletme ise skandal bir açıklamaya imza attı ve "Belki sizden önceki aile yapmıştır" dedi.

Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Yeni Perde! Sakarya Valiliği Açıkladı - Resim : 2

VALİLİK AÇIKLADI! HEM ADLİ HEM İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen skandala ilişkin son açıklama ise Sakarya Valiliği'nden geldi. Sakarya Valiliği'nin konuya ilişkin derhal harekete geçtiğinin belirtildiği açıklamada, yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimlerin görevlendirildiği; hem adli hem de idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Yeni Perde! Sakarya Valiliği Açıkladı - Resim : 3

Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir.

Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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