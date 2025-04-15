Otomobil Bahçeye Daldı, 2 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Tekel Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda yaşandı. Halil D. yönetimindeki 01 ACB 96 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine girerek yan yattı. Kazada Halil D. ile eşi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA