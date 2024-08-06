Paris'te Barış Rüzgarları: Küs Olan İmamoğlu ve Yavaş Beraber Sevindi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim döneminde küstükleri belirtilmişti.

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Mansur Yavaş Paris Olimpiyatlarında bir araya geldi. Paris’e giden Özel, İmamoğlu ve Yavaş ilk olarak Çeyrek Final’e kalan Kadın Milli Voleybol takımının Çin ile sabah saatlerindeki maçında birlikte görüntü verdi. Başkanlar, milli takımın maçını tribünde yan yana oturarak izledi.

Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın maçın heyecanına kapıldığı anların görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde, A Milli Voleybol Takımı'nın sayı almasının ardından başkanların yaşadığı sevinç anları yer aldı.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın kırmızı milli takım forması giydiği görüldü. Yavaş’ın ASKİ Spor Klubü’nün müsabakalarını da izleyeceği öğrenildi.

TASARRUF TEDBİRLERİ NEDENİYLE 2 GÜN SÜRECEK

İstanbul’un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için tanıtım amacıyla Paris’in ünlü moda müzesinde, İBB ve Milli Olimpiyat Komitesi ortaklığıyla açılan İstanbul Evi 9 Ağustos’a kadar İstanbul’u tanıtmaya devam edecek.

CHP’li başkanların, İstanbul Evi’ne dönüştürülen ünlü moda müzesinde düzenlenecek geceye de katılması bekleniyor. İmamoğlu ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’in yanı sıra Özel’in de açılışta konuşma yapması bekleniyor.

Tasarruf tedbirleri nedeniyle İstanbul Evi faaliyetleri iki gün ile sınırlı olacak.

YAVAŞ TELEFONU İMAMOĞLU'NUN YÜZÜNE KAPATTI

Gazeteci Altan Sancar geçtiğimiz haftalarda Mansur Yavaş’ın telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattığını açıklamıştı.

Sancar, İmamoğlu ile Yavaş arasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Yerel seçim öncesi Mansur Bey Ekrem Beyi arıyor ‘Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun’ diyor. Ekrem Bey ‘Bu hesapların bizimle ilgisi yok’ diyor. Fakat Mansur Bey bu cevaptan tatmin olmuyor ‘Durdurmanızı rica ediyorum’ gibi bir cümle kullanıp telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapatıyor."

İMAMOĞLU DAVET ETTİ

Gazeteci Şaban Sevinç ise dün, Mansur Yavaş'ı Paris'e İmamoğlu’nun davet ettiğini duyurdu. Sevinç'in açıklaması şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu Paris’e Mansur Yavaş’ı da davet etti. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Paris’e Kadın Milli Voleybol Takımının maçına Mansur Yavaş’ı da davet edelim” diye önerdi. Mansur Yavaş daveti kabul etti. Genel Başkan Özel de İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte maçın ardından üçlü bir yemek organize etti."

Kaynak: Ajanslar