AKP'li Belediye Taşınmazları Satışa Çıkarıyor: Listede Yok Yok!

AKP'li Niğde Belediyesi, 20 Ağustos Salı günü gayrimenkul satış ihalesi yapacak. Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek ihalede 3 daire, 6 dükkân ve 12 arsa satışa sunulacak. Ödemelerin yarısı peşin, kalan yarısı ise 5 ayda 5 eşit taksitle alınabilecek.

Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi, Niğde Belediyesi Kültür Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonunda, açık teklif ve açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.

Her bir gayrimenkul için ayrı ayrı yapılacak ihalede Niğde Belediyesi’nin Efendibey Mahallesi’ndeki 3 ayrı TOKİ dairesi, Nar Mahallesi’ndeki 6 dükkanı ve İnönü Mahallesi’ndeki 12 adet arsası satışa sunulacak.

Her biri 1 milyon 500 bin TL’den 2 adet 107 metrekarelik 3 artı 1 daire ile 1 milyon 300 bin lira olan 1 adet 97 metrekare 2 artı 1 daire satışa çıkarılacak.

Nar Mahallesinde her biri 255 metrekare olan 6 dükkan ise 6 milyon TL bedelden satışa sunulacak.

İnönü Mahallesi’nde en küçüğü 415 metrekare, en büyüğü ise 659 metrekare olan 12 arsa ise 2 milyon 150 bin TL ila 3 milyon 200 bin TL arasındaki fiyatlardan satışa çıkarılacak.

İHALE CANLI YAYINLANACAK

Niğde Belediyesi’nin açık teklif ve açık artırma usulüyle satışa sunduğu gayrimenkullerin ödemeleri yüzde 50’si peşin, kalan yüzde 50’si ise 5 ayda 5 eşit taksitle yapılabilecek. İhale TV’den canlı yayınlanacak olan ihale Niğde Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: İHA