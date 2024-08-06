İncir Sezonu Erken Başladı

Aydın'da sıcak hava incir sezonunu öne çekti. Hasada başladıklarını ifade eden incir üreticisi Davut Çilek; “Bu yıl rekoltede yüzde 20 eksik var ama kalite çok iyi” dedi.

Son Güncelleme:
İncir Sezonu Erken Başladı

Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başladı. Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da da üreticileri hasat telaşı sardı. Aydın’da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılırken, sezonda da ortalama 200 bin ton ürün elde edildiği belirtiliyor. Hasat sezonuna başlayan üreticiler de gün doğmadan yola çıkıp güneşi ise incir ağaçlarının altında karşılıyor. Bu yıl etkili olan sıcaklar sebebiyle incir sezonu beklenenden erken geldi. Hasada başladıklarını ifade eden Germencik ilçesindeki incir üreticilerinden Davut Çilek, bu yıl kaliteden umutlu olduklarını ancak rekoltede düşüş yaşandığını belirtti.

Sezona 10 gün kadar erken başladıklarını ve hasat sezonunun da kısa süreceğini tahmin ettiklerini ifade eden incir üreticisi Davut Çilek; “Bu yıl yaşanan yüksek sıcaklıklar, incir sezonunu 10 gün kadar erken başlattı. Bu sezon rekoltede biraz eksik var. Yaklaşık yüzde 20 bir düşüş bekliyoruz rekoltede ama kalite çok iyi. Fiyat beklentisi de yüksek. Bu yıl kürek malı olarak adlandırılan ürüne 250 TL üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Normalde incirde sezon 45 gün kadar sürebiliyor ama bu yıl 30-35 gün kadar sürecek gibi gözüküyor. Bizim ekmek teknemiz bu incir. Tüm geçimimizi buradan sağlıyoruz. Buradan topladığımız incirler Türkiye’nin farklı illerine hatta farklı ülkelere gidiyor. Sezonumuzun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bakan Tunç'tan Instagram Yasağıyla İlgili Yeni Açıklama Bakan Tunç'tan Yeni Açıklama
Eylül Ayında Paraya Para Demeyecek 3 Burç! Cepleri Parayla Dolacak Eylül Ayında Paraya Para Demeyecek 3 Burç! Cepleri Parayla Dolacak
Gediz Nehri'nde Tedirgin Eden Balık Ölümleri Gediz Nehri'nde Tedirgin Eden Balık Ölümleri
50 Bin TL Sermayeyle Gazeteciliği Bıraktı, O İşe Yöneldi: Şimdi Paraya Para Demiyor, Şirket Müdürlerinden Daha Çok Kazanıyor! 50 Bin TL Sermayeyle Gazeteciliği Bıraktı, O İşe Yöneldi: Şimdi Paraya Para Demiyor
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?
Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor! Normalde Sağlığa Çok Faydalı Olan Karpuz O Saatte Tüketilirse Vücudu Altüst Ediyor!