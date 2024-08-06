Gediz Nehri'nde Tedirgin Eden Balık Ölümleri

Kütahya'da Gediz Nehri'nde yaşanan balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Gediz Nehri Havzası Fırdan Çevre Koruma Derneği Başkanı Halil Kurt, olayın derinlemesine araştırılması gerektiğini söyledi.

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Gediz Nehri'nde Tedirgin Eden Balık Ölümleri

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağından doğan Gediz Nehrinde ortaya çıkan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

Gediz Nehri’nin kollarından olan ve Ege Denizi’ne dökülen akarsuda, son günlerde yaşanan balık ölümleri çevrede büyük endişeye neden oldu. Gediz Nehri Havzası Fırdan Çevre Koruma Derneği Başkanı Halil Kurt, olayın derinlemesine araştırılması gerektiğini söyledi. Gediz Nehri’nin Erdoğmuş ve Fırdan köyleri arasında bulunan araziden geçen çayda, balık ölümleri gözlemlendi. Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, akarsuda herhangi bir kirlilik belirtisi görülmedi. Ancak, yerel halkın suya zehirli bir maddenin karışmış olabileceği endişesi bulunuyor.

Fırdan Çevre Koruma Derneği Başkanı Halil Kurt, köylülerden gelen şikâyetler üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kurt, “Köylülerimiz arazi sulaması yaparken balık ölümleriyle karşılaştıklarını bildirdiler. Gittiğimizde gördüğümüz manzara içimizi yaktı. Balıkların ölmesinin nedenini henüz bilmiyoruz. Bu durum, bizim için endişe verici bir gelişme. Çocukluğumuz bu bölgelerde geçti, ancak böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyoruz. Yetkililerden acil bir açıklama bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölge halkı ve çevreciler, balık ölümlerinin nedeninin araştırılmasını talep ediyor. Bu durumun hem ekosistem hem de yerel halk için muhtemel etkileri konusunda endişe duyuluyor.

Kaynak: İHA

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