İstanbul'da Korkutan Fabrika Yangını! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alevler fabrikayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı veya yaralı olmadığı öğrenildi.
İstanbul'da Arnavutköy İbn-i Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde yer alan Uğur Kimya Endüstri isimli fabrikada saat 10.00 sıralarında kazanın patlaması sonucu yangın çıktı.
İşçilerin mola saatinde oldukları sırada çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis ekipleri tedbir amaçlı fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşların alana girmesine izin vermedi.
Kaynak: İHA