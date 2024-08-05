Kurultay Öncesi CHP’de Dikkat Çeken Barış Hamlesi! Küs Olan İmamoğlu ve Yavaş Paris’e Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Olimpiyatlarda A Milli Voleybol Takımı'nın 6 Ağustos Salı günü oynayacaklarını çeyrek final karşılaşmasını izlemek için Paris’e gidiyor. İmamoğlu, Paris’e Mansur Yavaş’ı da davet etti.

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Kurultay Öncesi CHP’de Dikkat Çeken Barış Hamlesi! Küs Olan İmamoğlu ve Yavaş Paris’e Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Paris’e olimpiyatlarda A Milli Voleybol Takımı'nın çeyrek finali karşılaşmasını birlikte izleyecekler. Gazeteci Şaban Sevinç, İmamoğlu’nun Paris’e Mansur Yavaş’ı da davet ettiğini duyurdu.

Gazeteci Şaban Sevinç'in açıklaması şu şekilde:

"SON DAKİKA… Paris’te büyük zirve. Ekrem İmamoğlu Paris’e Mansur Yavaş’ı da davet etti. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Paris’e Kadın Milli Voleybol Takımının maçına Mansur Yavaş’ı da davet edelim” diye önerdi. Mansur Yavaş daveti kabul etti. Genel Başkan Özel de İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte maçın ardından üçlü bir yemek organize etti."

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YAVAŞ TELEFONU İMAMOĞLU'NUN YÜZÜNE KAPATTI

Gazeteci Altan Sancar geçtiğimiz haftalarda Mansur Yavaş’ın telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattığını açıklamıştı. Sancar, "Yerel seçim öncesi Mansur Bey Ekrem Beyi arıyor ‘Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun’ diyor. Ekrem Bey ‘Bu hesapların bizimle ilgisi yok’ diyor. Fakat Mansur Bey bu cevaptan tatmin olmuyor ‘Durdurmanızı rica ediyorum’ gibi bir cümle kullanıp telefonu Mansur Yavaş'ın yüzüne kapatıyor." dedi.

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyatları Mansur Yavaş
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