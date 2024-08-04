Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Paris’e Gidiyor! Filenin Sultanları’nı Birlikte İzleyecekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2036 Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da yapılması için Paris’te tarihi moda müzesi Palais Galliera’da Türkiye’nin tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. 2036 Olimpiyat Oyunları’na İstanbul’un ev sahipliği için Hindistan, Şili, Endonezya, Güney Kore ve Katar ile yarışan Türkiye’nin tanıtımı amacıyla Paris’te organizasyon yapıldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıtım için 6-9 Ağustos’ta Paris’te olacak.

KIZIYLA BİRLİKTE İZLEYECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 6 Ağustos Salı günü yapılacak çeyrek final maçını izlemek için yarın 23 yaşındaki kızı İpek Özel ile birlikte Paris’e gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Paris'teki programı açık uçlu planlanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale kalırsa, Özel’in bu maçı da izlemesi bekleniyor. Ziyaretin uzaması durumunda, İmamoğlu’nun Palais Galliera’daki programa katılabileceği öğrenildi. Filenin Sultanları'nın çeyrek final karşılaşmasını Ekrem İmamoğlu da izleyecek.

İstanbul'un tanıtım etkinlikleri 7-8 Ağustos’ta yapılacak. İstanbul'un tanıtımı amacıyla Paris’in en prestijli binalarından ünlü tarihi moda müzesi Palais Galliera'yı kiralayan İBB’nin tanıtım çalışmaları, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle iki gün ile sınırlanmıştı. Türkiye’nin olimpiyatlara ev sahipliği için yarıştığı diğer ülkeler ise tanıtımlarını 2024 Paris Yaz Olimpiyatları süresince, 15 gün sürecek şekilde yapıyor.

İSTANBUL, SPOR, KÜLTÜR VE SANAT SERGİLERİYLE TANITILACAK

Paris’in Moda Müzesi olarak da anılan ve oldukça prestijli binalarından Palais Galliera’yı İstanbul Belediyesi Türkiye’nin tanıtımı için Paris Belediyesi’nden kiraladı. Binanın hazırlıkları da iki gün öncesinde başlayacak. 19’ncü yüzyıldan kalma tarihi bina, Paris’in şıklığıyla tanınan 16’ncı bölgesinde ve Türkiye Büyükelçiliği’ne de yakın konumda bulunuyor.

1977’den bu yana Paris Belediyesi’nin idaresindeki binada İBB hem spor hem de kültür ve sanat alanında sergi düzenleyecek. Türkiye’nin 100 yıllık spor tarihi ile ilgili serginin yanı sıra kültür ve sanat sergileri de açılacak. Sporu konu alan sergide 2027 Avrupa Olimpiyatları'na ev sahipliği yolunda Türkiye’nin hazırlıkları da aktarılacak. Sanatçıların gözünden İstanbul’un anlatılacağı sergide Ara Güler ve Nuri Bilge Ceylan gibi sanatçıların İstanbul tabloları ve fotoğrafları dijital olarak yer alacak. Diğer bir sergi ise Bedri Baykam’ın küratörlüğünü üstlendiği Paris’ten yolu geçen Türk sanatçılara odaklanacak.

Ayrıca, İstanbul Planlama Ajansı şehirle ilgili 2036’ya kadar atılacak adımları anlatan verileri de paylaşacak. Kültür, sanat ve spor ağırlıklı söyleşilerin de düzenleneceği etkinliklerin yanı sıra binanın terasında devam eden spor müsabakaları büyük ekrandan gösterilecek.

ÖNEMLİ İSİMLER AĞIRLANACAK

Ünlü moda müzesinde 7 Ağustos akşamı ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi, spor camiası, kültür, sanat ve iş dünyasından önemli isimler ağırlanacak.

Ekrem İmamoğlu, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos ve eski Olimpiyat sporcusu bir Türk kadın gecede konuşma yapacak. Küçük bir konserin yanı sıra özellikle yabancı misafirlerin davetli olacağı gecede konuklar Türk mutfağından seçkin lezzetlerle ağırlanacak. Tanıtım etkinlikleri 8 Ağustos akşamı ise Türklere yönelik olacak. Ekrem İmamoğlu’nun, 9 Ağustos’ta Fransa’dan ayrılması planlanıyor.

İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile Paris Olimpiyatları'na giderek, sosyal medya hesabından, “Paris’te Palais Galliera, İstanbul House’a dönüşüyor. 2036 Olimpiyatları için şehrimizi tanıtacağız” paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA