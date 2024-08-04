12 Ülkeden 75 Bilim İnsanı Kültepe'yi Konuştu

Anadolu insanının yazıyla buluştuğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde düzenlenen 6. Uluslararası Kültepe Toplantısı'na 12 ülkeden 75 bilim insanı katıldı.

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12 Ülkeden 75 Bilim İnsanı Kültepe'yi Konuştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı iş birliğinde Kültepe Ziyaretçi Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin AA muhabirine konuşan Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, farklı ülkelerden toplantıya katılanların Kültepe'de bulunmuş tabletler, buluntular ya da sonuçlar üzerinde çalışmış uzman isimler olduğunu söyledi.

Toplantıda 36 sözlü bildiri, 9 poster bildiri sunulduğunu aktaran Kulakoğlu, "Buraya gelenler 75 kişiden fazla ama diğer taraftan da sadece bunları dinlemeye, izlemeye gelen arkeologlar, antropologlar ve farklı dallardan bilim insanları da toplantıyı izliyor. Kültepe'de yapmamızın sebebi, Kültepe'nin havasını koklamadan burayı anlayamazsınız. Örneğin Kültepe'nin ne kadar büyük olduğunu burayı görmeden anlayamazsınız." diye konuştu.

Toplantıda çeşitli konuları ele aldıklarını anlatan Kulakoğlu, "Bu seneki toplantılarımızda bizim için çok kritik olan iklim değişikliğini ve iklimin insan, kültür, politika üzerindeki etkilerini tartışıyoruz. Bunun yanında tabii ki kazılarda yeni bulunan sonuçları da paylaşıyoruz. Daha önce düzenlediğimiz 5 toplantının kitabını da yayınladık. Dolayısıyla biz bu yaptığımız çalışmaları aynı zamanda toplumla ve akademiyle de paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulakoğlu, toplantıya Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Fransa, Avusturya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Suriye, Irak ve İran'dan sadece Kültepe alanında çalışan bilim insanının katıldığını kaydetti.

Asurca üzerine araştırma yapan Hamburg Üniversitesinden filolog Prof. Dr. Cecile Michel de Kültepe toplantılarını önemsediğini, tabletlerden bildiği ailelerin yaşadığı yerleri görmenin kendisini heyecanlandırdığını aktardı.

Kaynak: AA

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