Erdoğan'dan İsrail'e Yönelik Soykırım Davası Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Savaşın sona erme ihtimalinin ufukta görünmediğini söyledi. Daha sonra Gazze'deki durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır aşıldı" dedi.

'İSRAİL'İN ESİRİ HALİNE GELDİLER'

Netanyahu yönetiminin kural tanımaz tavrı bölgemizi krizle karşıya bıraktı diyen Erdoğan, "Maalesef başta ABD olmak üzere Batılı aktörler İsrail'in, bir avuç fanatik Siyonistin esiri haline gelmiştir" diye ekledi. Ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadığına da işaret eden Erdoğan, Hamas'ın yapıcı politkasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin, Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için her yolu deneyeceğini ifade etti.

"Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türkiye, varlık, yokluk mücadelesi verdiği bu zor günlerinde Filistin'in yanındadır, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerine sahip çıkmaktadır." diye konuştu.

'SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına müdahil olmak için çarşamba günü somut adım atacaklarını bildirdi.

" Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir. Meclis hukuk heyetimiz, 7 Ağustos'ta Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanına teslim edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ekledi:

"Türkiye tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Soykırım politikasına en net tepki veren ülke biziz. Devlet adamı olmak yerine klavye delikanlısı olmak isteyenlere sesleniyorum: Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışması engelleyemeyecekler. Türkiye, İsrail hükümetini ateşkese zorlamak ve insani yardım için aldığı ticaret yasağı kararının arkasındadır."

'ENFLASYONDAKİ GERİLEME HIZLANARAK DEVAM EDECEK'

Konuşmasında ekonomiye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı:

"Yıllık enflasyon 13.7 puan geriledi, önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek. Amacımız enfalasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bu sabah dünya sermaye piayasalarında yaşananlarda ülkemizin nasıl belirsiz atmosferde yürüdüğünü göstermiştir. Ama Türkiye emin ellerde yoluna devam etmektedir.

Muhalefetin buram buram popülizm kokan afaki söylemlerine prim vermeyeceğiz. Onlar meydanlarda atıp tutmayı çok sever. Vatandaşlarımızın muhaleftin karamsar, kötümser açıklamalarına itibar etmemelerini, hükümetimize güvenmelerini talep ediyorum."

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI

"MİT arabulucuğunda son derece hassas bir çalışma neticesinde 2. Dünya savaşı sonrası en büyük esir takası Ankara'da gerçekleştirildi. 26 kişinin değişimi tüm dünyaya örnek olacak şekilde yapıldı. Bu operasyon Türkiye'nin kilit rolünü de tescillledi."