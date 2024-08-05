Türkiye'den İsrail'e Soykırım Davasına Müdahil Olma Talebi: Dosya Sunulacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Mısır Alemeyn'de görüştü. Fidan Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile de bir araya geldi. Fidan, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in yargılandığı soykırım davasına müdahil olmak için Türkiye'nin çarşamba günü başvuru dosyasını mahkemeye teslim edeceklerini açıkladı.

Bakan Fidan şunları söyledi:

"Mısır'da olmaktan çok memnunum. Sayın Bakan ile ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bölge ateş topuna dönerken, Mısır'la ilişkileri önemli görüyoruz. Sisi'yi en kısa zamanda Ankara'ya beklediğimizi Sisi'ye aktardım. İlişkilerimiz muazzam bir ivme kazandı. Mevcut işbirliğimizi daha ileri seviyeye taşıyacağız.

Gazze'de vahşetin durması için önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. Mısır arabuluculuk konusunda çok çaba harcadı. Müzakerelerde oyun bozan taraf hep İsrail. Bununla da kalmayıp başmüzakereciyi kalleşçe öldürdüler. Haniye'yi rahmetle anıyorum.

'İSRAİL'İN TASMASINI ARTIK SAHİPLERİ ELİNE ALSIN'

İsrail barış istemiyor. İsrail yayılmacılık peşinde. İsrail'i kayıtsız şartsız dinleyenler bu vahşetin baş sorumlusu. Netanyahu tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. Savaş suçlularının yeri parlamento kürsüsü olamaz. Bu yer sanık sandalyesi olmalı.

Oyun oynamıyoruz, İsrail tahammül sınırlarını aşmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir.

'ÇARŞAMBA DOSYAMIZI SUNUYORUZ'

İsrail bombalarla öldüremediği Gazzelileri bilerek aç, susuz bırakıyor. Biz bunu durdurmak için yoğun diplomasi yürütüyoruz. Orta Doğu'da barışın yolu bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçiyor.

Daha önce İsrail'in yargılandığı soykırım davasının müdahili olacağımızı açıklamıştık. Çarşamba günü başvuru dosyamızı mahkemeye teslim ediyoruz."

Kaynak: Ajanslar