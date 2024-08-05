Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ele alındı.

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Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi İle Görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Alemeyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi" ifadesine yer verildi.

Fidan ile Sisi'nin görüşmesinde, Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıkları ele alındı.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine dün Mısır'a gitmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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