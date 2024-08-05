TİP MYK'dan Ayrılmıştı! Barış Atay'dan İstifa İddialarına İlk Açıklama

Türkiye İşçi Partisi (TİP), dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada eski milletvekili Barış Atay'ın MYK ve genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurdu. TİP'in açıklamasının ardından, Atay'ın partiden istifa ettiği iddia edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı video ile açıklama yapan Atay, parti üyeliğinin devam ettiğini ve mücadeleden vazgeçmediğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE SİYASETTEN KOPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Atay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



TİP'ten istifa etmedim. Hala üyesiyim. Ortada herhangi bir istifa da yok. Sadece genel başkan yardımcılığı ve MYK üyeliği görev süremi tamamladım. Yeni bir MYK ve genel başkan yardımcıları seçilerek parti tarafından sosyal medyada deklere edildi. Yeni arkadaşlara görevlerinde başarılar dileyip parti üyesi olarak hayatıma devam edeceğim. Bir doktor ya da avukat milletvekili görev süreleri bittikten sonra nasıl işlerine dönüyorlarsa ben de oyuncu ve yönetmen olarak kendi mesleğime devam edeceğim. Buradaki tek fark bu olabilir. Bu bir mücadeleden çekilmek değil. Mücadele ederken, ya da yaşadığımız ülkede bazı şeylerin yanlış gittiği inancıyla hareket ederken, düzelmesi açısından çaba sarf ederken herhangi bir sıfata ihtiyaç duyarak yapmadık hiçbir zaman. 2018'in Haziran ayına kadar milletvekili değildim. Bu ülkede mücadele devam ediyordu. Ben de kendi adıma mücadelenin bir parçası olmaya çalışıyordum. 2018 - 2023 arası parti adına milletvekilliği görevindeydim. Görev bittikten sonra da oyunculuk ve yönetmenlik kariyerime devam edeceğim. Siyasetten kopmak diye bir şey maalesef Türkiye'de mümkün değil.