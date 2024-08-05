MetroPOLL'den AKP'yi Endişelendirecek Anket: 'Tarihinin En Düşük Seviyesinde!'

MetroPOLL Araştırma Genel Müdürü Özer Sencar, son yaptıkları ankette AKP'nin 3 Kasım 2002'den bu yana en düşük seviyeye indiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
MetroPOLL'den AKP'yi Endişelendirecek Anket: 'Tarihinin En Düşük Seviyesinde!'

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'ün kurucusu ve genel müdürü Özer Sencar, yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Sencar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı verilere göre yerel seçimden 1. parti olarak çıkan CHP'nin oyu kakarsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin 7.7 puan üzerinde.

Metropoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin nabzı' araştırmasında "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlarla şekillenen sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Seçimi'nde 35.32 oy alan AK Parti'nin nisan ayında 31.1 olan oy oranı mayısta 29.1'e düşüp haziranda 32.4'e yükseliyor. Ardından temmuzda 26.1'e geriliyor.

CHP'NİN DE OYU DÜŞTÜ

14 Mayıs 2023 Seçimi'nde 25.41 oy alan CHP ise yerel seçimden 1. parti olarak çıktıktan sonra nisan ayında 35.9 olan oy oranı mayısta 33.2, haziranda 32.8'e, temmuzda ise 33.8'de kaldı.

AKP, TARİHİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Anketin sonuçlarını paylaşan Özer Sencar, şu notu düştü: "Son 4 ayda AK Parti ve CHP’nin oylarındaki (kararsızlar dağıtılmış) değişim. Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda."

Etiketler
MetroPOLL Anket AKP
Son Güncelleme:
İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu
Erdoğan'dan Kabine Sonrası Açıklama Erdoğan'dan Kabine Sonrası Açıklama
Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi: Gazeteciler, İş İnsanlarının Olduğu Etkinlikte Dikkat Çeken Detay Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi
TİP MYK'dan Ayrılmıştı! Barış Atay'dan İstifa İddialarına İlk Açıklama Barış Atay'dan İstifa İddialarına İlk Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
'Yemek Yiyemediği İçin Gözaltına Aldırdı' Denmişti: O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'de O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'de
Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi
İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu