Papa 14. Leo, Türkiye'de Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 27 Kasım’da Ankara’ya gelerek Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Ankara programının tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde İstanbul’a geçen Papa, 28 Kasım Cuma günü şehrin çeşitli tarihi ve dini mekânlarını ziyaret etti.

İSTANBUL’DA KİLİSE VE FAKİRHANELER ZİYARETİ

Papa, İstanbul’daki ilk durağı Saint Esprit Kilisesi oldu. Ardından Bomonti’deki Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret eden Papa 14. Leo, sosyal kurumlarla ve cemaatlerle bir araya geldi. Günün ilerleyen saatlerinde helikopterle İznik’e giden Papa, İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neofitos Bazilikası’nın kalıntılarını inceledi ve burada arkeolojik alanın ortasında ayin yönetti.

SULTANAHMET CAMİİ’NE ZİYARET

Ziyaretinin üçüncü gününde sabah saat 09.30’da konutundan ayrılan Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. Papa’yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı.

Papa, Sultanahmet ziyaretinin ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti. Burada kilise yetkilileri ve Hristiyan cemaatlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinin ardından günün ilerleyen saatlerinde Volkswagen Arena’da binlerce kişinin katıldığı ayini yönetti.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ’NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Türkiye ziyaretinin dördüncü gününde Papa 14. Leo, Kadıköy’de bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’yi kabul etti. Ziyaret sonrasında Kumkapı’daki Patriklik Kilisesi’ni de ziyaret eden Papa, burada düzenlenen ayine katıldı.

Ardından Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi’ne geçen Papa, Patrik Bartholomeos ile birlikte Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı. Bu ziyaret, Papa’nın Türkiye’deki dini temaslarının önemli bir bölümünü oluşturdu.

TÜRKİYE’DEN AYRILDI

Fener Rum Patrikhanesi’ndeki programının ardından saat 14.20 civarında Papa 14. Leo için Atatürk Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer Papa’yı Devlet Konuk Evi’nde karşıladı.

Uçağın merdivenlerinden kendisini uğurlayanlara el sallayarak karşılık veren Papa 14. Leo, Türkiye’den ayrılarak Lübnan’a doğru yola çıktı.

Kaynak: AA-DHA