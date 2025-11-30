Ulaştırma Bakanlığı Açıkladı! İşte Karadeniz'de Yanan Gemide Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de yanan gemiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana gelen KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüş olup, geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir.

VIRAT isimli Gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli limanına yanaştırılması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi