Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan Çarpıcı Çıkış: 'Kılıçdaroğlu İle Özel Oturup Konuşmalı'

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, tv100'de ekrana gelen Talat Atilla ile Memleket programına konuk olarak gündeme dair soruları yanıtladı.

Kuşoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Ekrem İmamoğlu'na yönelik miydi?" sorusuna; "Doğrudan Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir açıklama yaptığını düşünmüyorum. Twitter'daki açıklamasından bahsediyorsanız orada genel bir ifade kullanıyor. Partinin yolsuzluklarla uğraşmaması, çok anılmaması, daha başka konulara girmesi gerektiğini söylüyor. İftiralarla ve yolsuzluk iddialarıyla yol alınmaz, diyor. Aslında partinin bu işlerle değil de, ülke sorunlarıyla, sıkıntılarıyla, vatandaşın sorunlarıyla da uğraşması gerektiğini ifade ediyor. Bu gelinen noktada bunlarla uğraşılmadığı zaman, şu anda parti kapatılma iddianamede öyle bir şey var. Kapatılması bile talep ediliyor. Partinin bu yolsuzluk iddialarına fazla takılmaması, sadece bu konularda anılmaması gerektiğini söylüyor." şeklinde yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu içinse, "Tutuksuz yargılanabilirdi ve doğru olurdu" dedi.

'KEMAL BEY'İN VİDEOSUNDAN HABERİM YOKTU'

Açıklamadan bilgisi olmadığını dile getiren Kuşoğlu, "Siyasi bir açıklama. Bunun değerlendirmesi ileriki yıllarda olacaktır. Şuanda çok büyük bir tepki var tabi.Şöyle düşünülüyor, 'parti iktidara gidiyor, parti iktidara giderken bunlar yapılmasın' diyerek bu açıklamalara tepki gösterenler var." dedi.

"KILIÇDAROĞLU BIRAKTIĞINDA BİRLİK VARDI'

Kuşoğlu, "Tabi Kemal Bey tarafında da baktığınız zaman, Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki , "Ben bıraktığımda altılı masa vardı.Türkiye'nin yarısı en azından bizi destekliyordu, şu anda hem partide kırgınlıklar var, kırılganlıklar var. Hem muhalefet cenahında var" Kabul etmek lazım ki, bir sol parti olarak CHP, kendisiyle beraber 5 sağ partiyi, biri milliyetçi, biri merkez, sağ üçte muhafazakar partiyi alarak çok önemli bir atılım yapmıştı." açıklamasını yaptı.

'SAYIN KILIÇDAROĞLU İLE SAYIN ÖZGÜR ÖZEL OTURUP KONUŞMALI'

Kuşoğlu, "12 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilliği yaptım. 5,5 yıl Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Yani böyle bir Cumhuriyet Halk Partililikten sonra çıkıp da partimi böyle insafsızca eleştirmem. Tabii ki doğru olmaz, onu yapmam. Evet, partimi yerle bir etmem. Tam tersine ben bunu samimi olarak söylüyorum. Yani sadece bu işin gereği olduğu için değil, CHP'li olduğum için değil. Ben diyaloglara inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte Sayın Özgür Özel otursa da bu konuları konuşsalar, konuşmalılar. Diyalog eksikliği var. 13 yıl Genel Başkanlık yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın farklı düşünmesi partisiyle ilgili olumsuz düşünmesi mümkün müdür?" ifadelerini kullandı.

