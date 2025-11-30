Ankara’da ‘Telebar’ Operasyonu! 56 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, fuhşa aracılık yaptığı ihbar edilen işletmelere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçlamalarıyla 9 farklı işletmede çalışan 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda 56 şüpheli yakalanırken, diğerlerinin bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA