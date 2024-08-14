Pamukova'da Beklenen Hasat Başladı: Müşteriler Kendi Elleriyle Topluyor

Yaklaşık 2 bin dönüm arazide yetiştirilen çileklerin hasat etkinliğine katılan aileler, topladıkları meyveleri satın alırken aynı zamanda çileklerin nasıl yetiştirildiği hakkında bilgi ediniyor. Özellikle hafta sonları, Sakarya ve çevre illerden gelen çocuklar, 1000 rakımlı yaylalarda çilek toplamanın keyfini çıkarıyor.

EL DEĞMEDEN ALINIYOR

Tüketiciler, çileği tarladan doğrudan ve "el değmeden" almanın memnuniyetini yaşarken, üreticiler de ürünlerine olan ilgiden oldukça memnun.

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, çilek hasadında aşırı sıcaklar nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını ancak fiyatların tatmin edici seviyede olduğunu belirtti. Sakarya'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Bilecik gibi çevre illerden gelen tüketicilerin ailece hasat etkinliğine katıldığını ifade eden Ulukaya, "Vatandaşlar, kendi elleriyle çilek toplamayı sevdiği için burayı tercih ediyor. Tarlada kilogram fiyatı 100 lira. Ayrıca, çeşitli şirketler burada turlar düzenliyor ve piknik havasında, kendin topla anlayışıyla etkinlikler düzenliyor. Üreticiler ve tüketiciler bu durumdan memnun." dedi.

BİRÇOK İLDEN ALICISI VAR

Hüseyinli Mahalle Muhtarı Çağrı Lafçı, 100 haneli mahallede yaşayanların geçimlerini çiftçilikle sağladığını ve genel olarak çilek üretimi yaptığını belirtti. Kocaeli, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Düzce gibi illerden gelen misafirlerin memnuniyetinin kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Lafçı, "Misafirler kaliteli çilek toplamanın keyfini yaşıyor ve her gelen tekrar gelmek istiyor. Üretimi daha da geliştirmek istiyoruz. Kapımız herkese açık ve herkesi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çilek üreticisi Ulvi Kurt ise bölgeye gelenlerin elleriyle dalından çilek toplamanın keyfini çıkardığını belirterek, "Sosyal medyanın etkisiyle buraya olan ilgi artıyor. İnsanlar, topladıkları çileklerin nasıl yetiştirildiğini ve hasat edildiğini öğreniyor. Türkiye'nin başka yerinde bu aromayı bulmak zor. Tüm tüketicileri yaylamıza bekliyoruz; doğal güzellikleri ve havasıyla mükemmel bir yer." ifadelerini kullandı.

"TARLADA YEMEK SERBEST"

İnsanların kent yaşamından biraz uzaklaşıp doğada vakit geçirebilmek için yaylaları tercih ettiğini, gelenlerle ticari ilişkiden çok dostluk bağları kurduklarını anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Tarlamızdan yiyebildiği kadar yemek serbest. İhtiyacı olan miktarı kendisi topluyor, biz kasalara aktarıyoruz. Kovalarıyla gelirlerse hiç aktarma yapmadan, el değmeden ürünlerini kendileri toplayıp sofralarına koyuyorlar. Bizim elimiz hiç değmiyor, sadece tartıp ücretini alıyoruz. Üretici olarak memnunum, ürünümüzü değerlendiriyoruz. Vatandaş da bahçede dalından koparmanın tadını alıyor ve giderken çok mutlu oluyor."

"KENDİM TOPLAMAK İÇİN BURAYI TERCİH ETTİM"

Fransa'dan tatil için Kocaeli'nin Kartepe ilçesine gelen Refika Kocaman, komşusunun tattırdığı çilekleri beğenmesi üzerine ailesiyle bölgeye geldiğini belirtti.

Bölgenin doğasını ve çileklerin lezzetini beğendiğinden bahseden Kocaman, "Buradan çilekleri toplayıp reçel yapacağım ve yurt dışına götüreceğim. Özellikle kendim toplamak için burayı tercih ettim. Daha zevkli, emek veriyorsun. Eğlenceli bir ortam oluyor, çocuklarla geliyorsun, hem topluyor hem yiyorsun. Pazardan aldığından daha farklı. Lezzeti çok güzel. Hayatımda yediğim en güzel çilek." şeklinde konuştu.

İzmit'ten gelen Ercan Uzun ise çileklerin çok lezzetli olduğunu dile getirerek, "Buraya sırf çilek toplamak için geldik. Marketten aldığımız gibi olmuyor, farklı bir lezzeti var. Hem bizim için hafta sonları farklı bir aktivite oluyor. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Eşim çocuklar ve arkadaşlarımla geldim. Çocuklar için de iyi oluyor. Kalabalık ortamdan çıkıp burada farklı bir ortamda bulunuyorlar. Doğal ortam ve havası temiz." ifadelerini kullandı.