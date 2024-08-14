Köpek Katliamlarıyla İlgili Hükümetten Yeni Açıklama: Belediyeler İşini Yapıyor, Kaosa Prim Vermeyeceğiz

İktidarın "katliam yasası"nın ardından sokak hayvanlarına şiddet artarken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu durumun yasayla hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Yasanın köpek katliamını meşrulaştıracak hiçbir maddesi olmadığını iddia eden Yumaklı, "Yasayı uygulamaya çalışan belediyeler üzerinden kaos oluşturmaya çalışanlara prim vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim" dedi.

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Köpek Katliamlarıyla İlgili Hükümetten Yeni Açıklama: Belediyeler İşini Yapıyor, Kaosa Prim Vermeyeceğiz

TBMM Genel Kurulu'nda, 30 Temmuz'da kabul edilen 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 2 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girdi. Sokak hayvanlarının katledilmesini destekleyen yasayla birlikte, hayvan katliamı ve şiddet vakaları da artmaya başladı.

Ülkenin birçok yerinden toplu köpek ölümleri ve hayvanlara yönelik nefretin körüklenmesi tepki çekerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

'BUNLAR ÇÖZÜMSÜZLÜĞE HİZMET EDİYOR'

Hürriyet'e konuşan Bakan Yumaklı, yasanın köpek katliamını meşrulaştıracak hiçbir maddesi olmadığını iddia ederek, şunları söyledi:

"En başından beri sorunun çözülmesini istemeyenlerin, mevcut yasal düzenlemeyi itibarsızlaştırarak yine çözümsüzlüğe hizmet ettiklerini de görüyoruz. Yasayı uygulamaya çalışan belediyeler üzerinden kaos oluşturmaya çalışanlara prim vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim. Sürecin yakın takipçisi olduğumuzun bilmesini isterim."

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