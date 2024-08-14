Otomobilin Çarptığı 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuğa, otomobil çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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Otomobilin Çarptığı 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı.

İlçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çay Bağları girişinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; yolun karşısına geçtiği öğrenilen A.S.L.’ye (13) otomobil çarptı. Kazada talihsiz çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, A.S.L. de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu araçta çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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