Özlem Zengin'den 8. yargı paketi hakkında açıklama: Kalan maddeler nisanda görüşülecek

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’ye sunulan 8. yargı paketine ilişkin konuştu.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Değişikliklerin kabul edilmesi halinde adli para cezaları artırılacak ve hapis cezası 1 ay bile olsa yüzde 40 oranında infaz, cezaevinde geçecek.

Örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürümünden ayrı ayrı cezalandırılacak.

Yargı paketinin detayları hakkında bilgi veren Özlem Zengin, kalan maddelerin nisanda görüşüleceğini kaydetti.

Zengin, 43 madde olarak teklifi vereceklerini kaydederek, yargılamaya dair başvuru sürelerine yönelik düzenleme yaptıklarını ifade etti. Zengin, “Bundan sonraki düzenlemelerimizi hafta ve ay olarak ifade edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP’li Zengin, koruma tedbirlerine ilişkin tazminat istemlerine yönelik değişiklik yapıldığını aktararak, “Ceza Muhakemeleri Kanunu 141. Maddesinde yapılacak bir değişiklikle konutu terk etmemek, bağımlılıklardan arınmak amacıyla hastanelerde tedavi altında bulundurmak için adli yükümlülükler uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatine karar verilenler ilgili olarak yapılan işlemlerle ilgili tazminat talep etme imkanı olacak” şeklinde konuştu.

'MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ BUNDAN SONRA ANAYASA MAHKEMESİ YERİNE TAZMİNAT KOMİSYONU’NA YAPILACAK'

Tazminat Komisyonu’na yeni görevler verileceğini kaydeden Zengin, “Anayasa Mahkemesi’ne uzun yargılanmalar ile ilgili bireysel başvurular var. Bu başvurular nedeniyle yığılma oluştuğu için Anayasa Mahkememiz, ara müessese olarak Tazminat Komisyonu‘na farklı görevler yüklemiş oluyoruz. 6384 sayılı kanunun amacı kapsamı genişliyor, adını da değiştiriyoruz. Bu komisyona yeni bir görev vermiş oluyoruz. Ceza Hukuku kapsamındaki soruşturma ve kavuşturma, özel hukuk ve idari hukuk kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla manevi tazminat talepleri bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu’na yapılacak” dedi.

Kendisine ceza uygulanan bir kişiye vasiy atanması usulünden vazgeçildiğini belirten Zengin, “Toplam 5 veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasında hükümlülüğün kısıtlanması veya mal varlığı korumasına bağlanarak vesayetin takdir yetkisine veriliyor” ifadelerini kullandı.

‘ÖRGÜTE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE SUÇ İŞLEMEYİ MÜSTAKİL SUÇ HALİNE GETİRMİŞ OLUYORUZ’

Türk Medeni kanunu 409 ve 436. Maddeleri koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması ön rapor düzenlenmesi sağlık kuruluşlarına hakim kararıyla yerleştirilen kişinin yerleştirme kararına itiraz mekanizması getirildiğini söyleyen Zengin, “Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçelerini de dikkate alaraktan örgüte üye olmamakla birlikte suç işlemeyi müstakil suç haline getirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem