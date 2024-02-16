Türkiye Maden-İş, İliç'e gitti; Arkadaşları maden ocağının altında kalan işçiler tepki gösterdi

Erzincan’da Çöpler Altın Madeni’nde çalışan işçiler şubat ayının başında iş sağlığı güvenliği önlemlerinin de içinde bulunduğu taleplerinin mücadelesini yürütmediği ve patronla iş birliği içinde hareket ettiği için Türkiye Maden İş Sendikasından istifa etmiş, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmuştu. Bugün Türkiye Maden-İş yetkililerini İliç’te gören işçiler tepki gösterdi.

İşçiler, “Bu adamlar beni tehdit ediyor zorla sendikaya geri dön dedi. Fahrettin Kekli şu anda göçüğün altında. Biz insanız, bizim hakkımız yok mu? Bu kadar acımız, öfkemiz varken burada dolaşmasınlar” şeklinde Türkiye Maden-İş yetkililerine tepki gösterdi.

“İşçileri susturmaya çalışıyorlar. Devletin nereden haberi olacak? Devlet kimden bilgi alacak? Devlet nereden bilecek burası tehlikede? Devlet senden, benden bilgi alacak, bize soracak” diye konuşan işçi bugüne kadar kendilerinin korkutulup sindirilmeye çalışıldığını söyledi.

"YARIN YİNE ORAYA GİDECEĞİZ, HER BİRİMİZ FARKLI ŞEKİLLERDE HAYATIMIZI KAYBEDECEĞİZ"

Diğer bir işçi ise, “Çevrede şöyle bir algı var. Anagold dünyanın parasını veriyor diye bir algı var. Hayır, böyle bir şey yok. Benimle aynı birimde olan bir arkadaşım 19 TL için o toprağın altında. Yarın yine oraya gideceğiz, yine aynı olaylar olacak. Her birimiz farklı şekillerde hayatımızı kaybedeceğiz ve yine aynı şekilde böyle toplanacağız” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem