'Gazetecinin aracına saldırı' şüphesi

Ordu’nun Kumru ilçesinde faaliyet gösteren bir gazetenin imtiyaz sahibinin aracının camı kırıldı. Olayın, saldırı şüphesi olduğu değerlendiriliyor.

'Gazetecinin aracına saldırı' şüphesi

Ordu'nun Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Sahil Caddesi’nde dün akşam saatlerinde, 52 BN 440 plakalı minibüsünü park eden Kenan Bellici, geri döndüğünde aracının arka camının kırık olduğunu fark etti.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Bellici, durumu anlatarak ihbarda bulundu.

SALDIRI ŞÜPHESİ

Olay yerinde ve araçta yapılan incelemenin ardından olayın saldırı şüphesi olduğu, araçtan hırsızlık olayının yaşanmadığı belirlendi.

Bellici, konuyla ilgili polis ekiplerinin gerekli çalışmaları başlattığını söyledi.

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