Özkan Yalım İle Muhittin Böcek'ten Ek İfade: 'Özel'e Helikopter, İmamoğlu'na 15 Milyon Euro' İddiası

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CHP'li belediyelere yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmalar kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifadeler verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Yalım’ın beyanlarında, Özgür Özel’e ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

HELİKOPTER VE MAKAM ARACI İDDİASI

Yalım’ın ifadesinde, Özel’in kullanımına sunulmak üzere helikopter ve makam aracı araştırması yapıldığı, ayrıca 2023 yılında iki ayrı para teslimi gerçekleştiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özkan Yalım’ın, telefon inceleme raporunda yer alan helikopter yazışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Bu konuda CHP’de mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın kendisiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği öne sürüldü. İfadeye göre, araştırma kapsamında farklı helikopter seçenekleri değerlendirildiği, Güneydoğu Havacılığın sahibi Hasan Karadağ ile temas kurulduğu ve seçeneklerin üçe indirildiği belirtildi.

Yalım’ın ifadesinde, söz konusu helikopterlerin Türkiye, Dubai ve Almanya’da bulunduğunun kendisine aktarıldığı öne sürüldü. CHP Genel Merkezi’nde yapılan bir görüşmede helikopter fiyatlarının 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olarak konuşulduğu, teknik detayları içeren bir sunum hazırlandığı ve konunun Özgür Özel’e raporlandığı iddia edildi.

Yalım’ın ifadesinde yer alan bir diğer başlık ise Özgür Özel için alınması planlandığı ileri sürülen makam araçları oldu. Yalım’ın beyanına göre, Özel’in kullandığı makam aracının yenilenmesine ilişkin talep üzerine fiyat araştırması yapıldığı iddia edildi. İfadede, Ankara’daki Koluman firmasından Mercedes S450d 4Matic L ve Mercedes Maybach S580 4Matic modelleri için fiyat teklifleri alındığı öne sürüldü. Tekliflerde 19 milyon 597 bin TL, 20 milyon 209 bin TL ve 31 milyon 658 bin TL tutarında bedellerin yer aldığı, bu tekliflerin Özgür Özel’e ve şoförüne iletildiği iddia edildi.

PARA TESLİMİ İÇİN GÜN VERDİ

Özkan Yalım’ın ifadesinde, Özgür Özel’e para teslim edildiği yönünde iddialar da yer aldı. Yalım’ın beyanına göre, 14 Ekim 2023 tarihinde 1 milyon TL’nin koyu renkli bir spor çanta içinde Denizli’de Demirhan Gözaçan’a teslim edildiği öne sürüldü. İfadede, para teslimiyle ilgili bir gün önce WhatsApp üzerinden mesaj geldiği, Yalım’ın ertesi gün Özgür Özel’i arayarak teslimatın nasıl yapılacağını sorduğu, Özel’in de kendisini Demirhan Gözaçan’a yönlendirdiği iddia edildi.

Yalım’ın, daha önce kamuoyuna yansıyan başka bir para teslimi iddiasına ilişkin de beyanda bulunduğu belirtildi. Buna göre, 2023 yılı Eylül ayında Özgür Özel’in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine para bırakıldığı öne sürüldü. Yalım’ın ifadesinde, olay sırasında yanında Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan’ın da bulunduğu, söz konusu teslimin akşam saatlerinde gerçekleştiği ve yer-zaman bilgilerinin baz kayıtlarıyla tespit edilebileceği iddia edildi. İfadede ayrıca, para miktarının kendisine net olarak belirtilmediği, 'kendi imkanları doğrultusunda' bir tutar ayarladığı öne sürüldü.

ÇANKAYA ADAYLIĞIYLA İLGİLİ TARTIŞMA

Yalım’ın ifadesinde, CHP içindeki aday belirleme sürecine ilişkin bazı mesajların da yer aldığı öne sürüldü. Yalım’ın, eski milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Çankaya Belediye Başkan adaylığı için değerlendirilmesini Özgür Özel’den rica ettiği belirtildi.

Yalım’ın iddiasına göre, Özel’in bu talebe Hakverdi’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu gerekçesiyle sıcak bakmadığı öne sürüldü. Telefon inceleme raporunda yer aldığı belirtilen yazışmalarda, Çankaya için 'amiral gemisi' ifadesinin kullanıldığı ve adayın 'değişimci' bir isim olması gerektiğinin belirtildiği iddia edildi.

İŞE ALIM TALEPLERİ DOSYADA

İfade metninde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan geldiği öne sürülen işe alım taleplerine ilişkin mesajların da yer aldığı belirtildi. Yalım’ın beyanına göre, Ağbaba’nın WhatsApp üzerinden Gamze Özaydın isimli bir kişinin Uşak Belediyesi’nde işe alınmasını istediği iddia edildi.

Yalım’ın ifadesinde, o dönem Uşak’ta tramvay projesi gündemde olduğu için söz konusu kişinin vatman olarak değerlendirilebileceğinin konuşulduğu, ancak projenin tamamlanmaması nedeniyle farklı bir birimde işe alınmasının gündeme geldiği öne sürüldü. Ayrıca Sakarya’dan Ali Kaya isimli bir kişiyle ilgili de iş talebi mesajı geldiği, ancak Yalım’ın bu kişiyi tanımadığını söylediği belirtildi.

MUHİTTİN BÖCEK'TEN KRİTİK İDDİALAR

Gökhan Böcek ifadesinde, Özgür Özel’in talimatıyla Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını söyledi. Babası Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini öne sürdü. Muhittin Böcek, oğlunun beyanını doğruladı. Böcek'in ifadesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

* Daha önceki ifademde bahsettiğim Ankara’daki toplantı sonrasında Özgür Özel, bana özel olarak ayrıca Ferdi Zeyrek’e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa iline giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950.000 Euro götürdüm. Burada sosyal proje sunumu yapıldı. Ayrıca kısa bir süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına parayı bıraktım. Bu konuyla ilgili önceki beyanlarım doğrudur.

İMAMOĞLU'YLA GÖRÜŞME

* Şimdi 2024 yerel seçimleri sürecinde yaşadığım başka bir olayı anlatmak istiyorum. 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak amacıyla yürüttüğüm çalışmalar sırasında, Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağını ve ödeme gerçekleştireceğini öğrendim. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan ile de seçim kampanyası konusunda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaştım. Bu gelişmeler üzerine durumu netleştirmek ve adaylığım konusunda Ekrem İmamoğlu ile doğrudan görüşmek amacıyla 30/11/2023 tarihinde, yani adaylığım açıklanmadan önce, havayolu ile İstanbul’a gittim.

İstanbul’da Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmeye özel kalemim Yasin Yellice tanıklık etmiştir. Hatta görüşmenin ardından otelin balkonunda birlikte fotoğraf çektirmiştik. Fotoğrafı kendisinin çektiğini ve daha sonra sosyal medya hesabımda paylaştığımı hatırlıyorum. Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu, başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini ve tercihini benden yana kullanacağını ifade etti. Bu sırada seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu, ayrıca ilerleyen dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını belirterek siyasi yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'15 MİLYON EURO KAYNAK İSTEDİ'

* Bu süreçte de, yani cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, Antalya’nın hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli görevler üstleneceğini, benim de buna hazırlıklı olmam ve destek vermem gerektiğini söyledi. Benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bunun üzerine destek olarak ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde kendisinin Akdeniz Bölgesi harcamalarının tarafımca karşılanmasını iletti. Taleplerini karşılama sözü verdim. Bunun üzerine Antalya’ya döndüm. Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostuma, 5 milyon euro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu parayla İstanbul’da bir ödeme yapacağımı bildirdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda, bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kâğıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kâğıdı, ödeme yapmak istediğim kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalıçarşı’da tahsil edebileceğini söyledi. Anladığım kadarıyla bu, havala adı verilen bir sistemdir. Ben de talebin bir kısmını karşılamak amacıyla yaklaşık iki hafta sonra, 16/12/2023 tarihinde önce Ekrem İmamoğlu’nu aradım. Geleceğimi belirttim. Daha sonra havayolu ile 17/12/2023 tarihinde İstanbul’a, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittim. İstanbul’u tam bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla seçim ofisi olarak kullandığı bir binaya gittim. Yüksek katlı bir plazanın giriş katında yer alan bir ofisti. Burada kendisine ait bir odada görüştük. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede, yanımdaki banknot ve telefon yazılı kâğıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim. Bu seçimde Antalya’nın çok sayıda ilçesini de kazanacağımı taahhüt ettim. Tüm ilçelerle ilgili çalışmamı da sundum. Bu şekilde yanından ayrıldım. Taahhüt ettiğim paranın kalanını, Ekrem tutuklandığı için gerçekleştirmedim.

* Bu ödeme yöntemiyle oğlum Gökhan Böcek, yine aynı dostumun seçim reklam giderlerimizi de ödemesine aracılık etmiştir. Ekrem’e verdiğim paranın hangi dövizciden tahsil edileceğini bilmem mümkün değildir. Bir şifre olan bu banknotla dövizciden tahsil edilen bir ödeme sistemidir ve zaten gizlilik içeren bir sistemdir. Ekrem İmamoğlu ile yaptığım her iki ziyaretimde yanımda mobil özel kalemim Yasin Yellice vardı. Odaya girmemekle birlikte görüşme yaptığıma şahittir.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

* Kamuoyunda bilinen bir gerçektir ki Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı hedefi doğrultusunda ekonomik, sosyal medya ve benzeri birçok çalışma yürütmüş; belediyeler, milletvekilleri, iş insanları, gazeteciler ve çeşitli toplumsal aktörler bu süreçlerin bir parçası hâline getirilmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün önce yaptığı, “Belediyeler, genel merkezlerin ve liderlerin taleplerini karşılayacak yerler değildir.” şeklindeki açıklaması da bu tartışmaların özünü ortaya koymaktadır. 2 yıldır belediye başkanlığı yapan biri olarak elbette belediyelerimizde mevzuattan kaynaklanan veya uygulamada ortaya çıkan eksiklikler ve hatalar olabilir. Ancak CHP belediyeciliğinin halk nezdinde yakaladığı güçlü desteğin bugün zayıflamasının sebeplerinden biri de siyasi hedeflerin belediyecilik faaliyetlerinin önüne geçirilmesidir. Bu durum hem CHP’ye hem de ülkemize zarar veren sonuçlar doğurmaktadır. Ekrem İmamoğlu, geçmişte eleştirdiği bazı uygulamaların benzerlerini henüz o statüye ulaşmadan sergilemiştir. Belediye başkanı olmasına rağmen parti üzerinde belirleyici bir irade oluşturma çabası, tüm kararların son aşamada kendisine bağlanmasını istemesi ve demokratik teamüllere aykırı bir güç yoğunlaşması yaratması, siyasi açıdan sağlıklı olmayan bir tablo ortaya çıkarmıştır. Bu değerlendirmeleri, kişisel hırsların bir kurumun tamamını nasıl belirsizlik, tedirginlik ve savunmasızlık içine sürükleyebileceğini göstermek adına bir sorumluluk olarak kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Kaynak: İHA