100. Gazi Koşusu'nun Kazananı Belli Oldu

Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen 100. Gazi Koşusu'nu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda koşulan tarihi yarışı 60 binden fazla kişi tribünden takip etti.

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100. Gazi Koşusu'nun Kazananı Belli Oldu
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Cumhuriyet'in en köklü spor organizasyonlarından biri olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 100'üncü kez gerçekleştirildi. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen tarihi yarışta zafere, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan ulaştı.

Bu yıl Gazi Koşusu'nun birincisi, 50 milyon liralık büyük ödülün yanı sıra yarışın 100. yılı dolayısıyla verilen 50 milyon liralık özel ödülün de sahibi oldu. Primler, kayıt ücretleri ve diğer ödemelerle birlikte toplam kazanç 126 milyon 870 bin liraya ulaştı. Kazanan safkanın aynı zamanda yetiştiricisinin de sahibi olması halinde bu rakam 141 milyon 870 bin liraya kadar çıkabilecek.

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