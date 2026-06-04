Kritik Dosyalar Ankara'da: Özgür Özel ve 3 Milletvekili İçin Yetkisizlik Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkındaki soruşturma dosyasını, fezleke düzenlenmesi amacıyla yetkisizlik kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti.

TELEFON İNCELEMESİNDEN 'SİYASİ RÜŞVET' İDDİASI ÇIKTI

Soruşturmanın merkezinde, daha önce tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait cep telefonlarının incelenmesi ve şüphelilerin beyanları yer alıyor. Başsavcılığın resmi açıklamasına göre elde edilen delillerle yöneltilen suçlamalar şöyle:

Özgür Özel'e Rüşvet Suçlaması

Özgür Özel'in, tutuklu başkan Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde "siyasi rüşvet" olarak değerlendirilen maddi menfaatler talep ettiği ileri sürüldü. Bu taleplerin Yalım tarafından teslim edildiğine dair HTS/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları ve beyanlar doğrultusunda Özgür Özel hakkında "rüşvet almak" suçundan dosya hazırlandı.

38. Olağan Kurultay'a Hile İddiası

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemler tespit edildiği iddia edildi. Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş’ın da bu eylemlere iştirak ettiği gerekçesiyle, 4 isim hakkında "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

DOSYA NEDEN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin milletvekili sıfatı taşıması ve anayasal prosedürler gereği fezleke hazırlama yetkisinin parlamenter suçlar bürosunda bulunması nedeniyle dosyayı ayırarak Ankara’ya gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı incelemesinin ardından milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle TBMM’ye fezleke sunması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım' a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde;

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel' in Özkan Yalım' dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan beyanlar, hts/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan,

Cumhuriyet Halk Partisininin 38’inci Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden ise;

04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş' ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi