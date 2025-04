Özgür Özel'in 'Boykot' Çağrısı Dünyaya Açıldı, Ünlü Müzisyenden Cevap Geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ soruşturması dahilinde tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlayan ‘boykot’ süreci devam ederken, yabancı müzik gruplarını Türkiye’ye getiren DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan’ın paylaşımları dikkat çekmişti.

Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab'i boykot çağrısı için X hesabından "vatan haini" paylaşımı yapmış, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babasını da hedef almıştı.

ÜNLÜ MÜZİSYENDEN BOYKOTA DESTEK

Kendisini eleştirenler için "müptezeller" ifadelerini kullanan Abdulkadir Özkan’ın şirketi Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment için de sosyal medyada boykot çağrıları yapılmıştı.

Türkiye’deki boykot çağrısına sessiz kalmayan ünlü müzisyen Ane Brun destek mesajı yayınlayarak şunları söyledi: Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum.

Ünlü sanatçı Kalben, İstanbul konseri olan müzik grubu Muse'un sosyal medya hesabını etiketleyerek şu sözlerle boykot çağrısı yaptı: 20 yılı aşkın süredir müziğinizi dinliyorum ve müziğime, hayatıma pek çok şekilde ilham verdiniz. Ben, tüm arkadaşlarım ve kariyerim boyunca birlikte çalıştığım insanlar ne yazık ki İstanbul'daki konserinize asla katılamayacağız, çünkü organizatör, demokrasi yanlısı hareketin boykot listesinde yer alıyor. Lütfen haberleri inceleyin ve destek ile dayanışma yönünde bir adım atın.

Hi @Muse

I have been listening to your music for more than 20 years now and you have inspired my music, my life in so many ways.

I, all my friends and people I have worked with throughout my career, are unfortunately never going to attend your concert in Istanbul because the…