Özgür Özel'in 'Boykot' Çağrısı Dünyaya Açıldı, Ünlü Müzisyenden Cevap Geldi

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin başlattığı ‘boykot’ sürecine dünyaca ünlü müzisyenden de destek geldi. Ünlü müzisyen Ane Brun destek mesajı yayınlayarak ‘Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum’ dedi. Kalben ise İstanbul konseri olan müzik grubu Muse’e boyot çağrısı yaptı. İşte DBL Entertainment'ın boykot detayları…

Esma Karayel Esma Karayel
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Özgür Özel'in 'Boykot' Çağrısı Dünyaya Açıldı, Ünlü Müzisyenden Cevap Geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ soruşturması dahilinde tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlayan ‘boykot’ süreci devam ederken, yabancı müzik gruplarını Türkiye’ye getiren DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan’ın paylaşımları dikkat çekmişti.

Özgür Özel'in 'Boykot' Çağrısı Dünyaya Açıldı, Ünlü Müzisyenden Cevap Geldi - Resim : 1

'VATAN HAİNLİĞİ' DEMİŞTİ

Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab'i boykot çağrısı için X hesabından "vatan haini" paylaşımı yapmış, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babasını da hedef almıştı.

Özgür Özel'in 'Boykot' Çağrısı Dünyaya Açıldı, Ünlü Müzisyenden Cevap Geldi - Resim : 2

ÜNLÜ MÜZİSYENDEN BOYKOTA DESTEK

Kendisini eleştirenler için "müptezeller" ifadelerini kullanan Abdulkadir Özkan’ın şirketi Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment için de sosyal medyada boykot çağrıları yapılmıştı.

Türkiye’deki boykot çağrısına sessiz kalmayan ünlü müzisyen Ane Brun destek mesajı yayınlayarak şunları söyledi: Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum.

Özgür Özel'in 'Boykot' Çağrısı Dünyaya Açıldı, Ünlü Müzisyenden Cevap Geldi - Resim : 3

'KONSERİNİZE KATILMAYACAĞIZ'

Ünlü sanatçı Kalben, İstanbul konseri olan müzik grubu Muse'un sosyal medya hesabını etiketleyerek şu sözlerle boykot çağrısı yaptı: 20 yılı aşkın süredir müziğinizi dinliyorum ve müziğime, hayatıma pek çok şekilde ilham verdiniz. Ben, tüm arkadaşlarım ve kariyerim boyunca birlikte çalıştığım insanlar ne yazık ki İstanbul'daki konserinize asla katılamayacağız, çünkü organizatör, demokrasi yanlısı hareketin boykot listesinde yer alıyor. Lütfen haberleri inceleyin ve destek ile dayanışma yönünde bir adım atın.

Özgür Özel'in 'Boykot' Çağrısı Dünyaya Açıldı, Ünlü Müzisyenden Cevap Geldi - Resim : 4

'ALGI OPERASYONU BAŞLATILDI'

Öte yandan boykot edilen DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, ‘Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır. Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim’ açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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