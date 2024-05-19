Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı: Atılan o ilk adımın izinden yürüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu.

Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı: Atılan o ilk adımın izinden yürüyoruz

CHP lideri Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum."

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