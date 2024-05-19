İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alındı.

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.

Boğaz'ın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" 18.00'e kadar sürecek.

Kaynak: AA

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