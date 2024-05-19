Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını saygıyla anıyorum"" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü baskıya, provokasyona rağmen hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme mücadelesini ancak 19 Mayıs'ın ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine ve hedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz." dedi.

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun'da tam 105 yıl önce başlayan ve Milli Mücadele'yi zaferle taçlandıran 19 Mayıs 1919'un, güçlü Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarih olduğunu belirten Erdoğan, "Bu tarih, milletimizin düşman işgaline karşı ülkemizin her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcımı olmuştur. Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyarak topyekun bir varoluş mücadelesini başlattığı bu sürecin devamında ya istiklal ya ölüm nidalarıyla vücut bulan varlık-yokluk mücadelesi başlamıştır. Samsun'da yanan istiklal meşalesi, Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından Ankara ile tüm Anadolu'ya yayılmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs ruhunun, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zorluklara karşı durmanın, azimle inançla kararlılıkla hep beraber mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü baskıya, provokasyona rağmen hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme mücadelesini ancak 19 Mayıs'ın ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine ve hedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz. Yeni Türkiye Yüzyılı'nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunuzu geliştirin. Siz gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum."

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk
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