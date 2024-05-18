Ermenistan Başbakanı Paşinyan ezber bozdu: 'Türkler Ermenilere soykırım yapmadı'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son zamanlarda yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Paşinyan, basına kapalı gerçekleştirilen bir toplantıda 1915 olaylarıyla ilgili ezber bozan bir tavra sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Toplantıda yaptığı açıklamalarda Paşinyan, Türklerin Ermenilere karşı soykırım yapmadığını iddia etti. "Ermenilere karşı soykırım yapılmadı" diyerek Türkiye'yi bu konuda suçlamaktan kaçındı ve soykırım iddiasını Sovyetler Birliği'nin uydurduğunu söyledi.

Paşinyan, "Soykırım iddiası, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini kötüleştirmek için SSCB tarafından icat edilmiştir" şeklinde konuştu.

Paşinyan'ın bu çarpıcı sözleri, özellikle Rus basınında geniş yankı bulurken bu açıklamaların bölgedeki siyasi ve tarihi gerilimleri daha da artırarak Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir tartışma dalgasına yol açması bekleniyor.

