Bakan Yerlikaya yeni operasyonları duyurdu! 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
> <

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya mesajında, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Altın Operasyon
Son Güncelleme:
NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak
Bakan Tunç duyurdu: Başörtülü mahkeme heyetine reddi hakim talebinde bulunan avukata soruşturma Başörtülü mahkeme heyetine reddi hakim talebinde bulunan avukata soruşturma
F1 efsanesi Schumacher'in tedavisi için her yıl servet harcanıyor F1 efsanesi Schumacher'in tedavisi için her yıl servet harcanıyor
Spotify mahkemelik oldu Spotify mahkemelik oldu
Van'da askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı Van'da askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı
Hamura 1 çay kaşığı eklenirse kurabiye kıyır kıyır oluyor! Pastane ustalarının yöntemi Hamura 1 çay kaşığı eklenirse kurabiye kıyır kıyır oluyor! Pastane ustalarının yöntemi
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı, rakamlar değişti: Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek! Dolar kuru, 13 gün sonra bu rakamı görecek!
Güncel faiz oranlarıyla 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu
Çöl tozu çok fena geliyor: En çok etkilenecek yerler belli oldu... Tam 1 hafta sürecek Çöl tozu çok fena geliyor: En çok etkilenecek yerler belli oldu
Memleket Partisi kapıya kilit vurdu: Muharrem İnce'den açıklama Memleket Partisi kapıya kilit vurdu
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabitlendi? Dolar kuru neden sabitlendi?