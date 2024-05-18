Spotify mahkemelik oldu

ABD'deki dijital müzik platformlarının telif ücretlerini toplayıp dağıtan Mekanik Lisanslama Topluluğu (MLC), bir müzik devinin gelirini düzgün raporlamadığını iddia ediyor.

Spotify, 1 Mart'ta yaptığı bir değişiklikle Premium, Duo ve Aile planlarını, artık sesli kitapları içerdiği gerekçesiyle farklı bir abonelik sınıfına aldı. Şirket, bu planların "paket" sınıfına girmesinin nedeninin hem müzik hem de sesli kitap imkanı sunmaları olduğunu belirtti ve bu sayede daha az telif ücreti ödediğini savundu.

Ancak MLC, New York Federal Mahkemesi'nde perşembe günü açtığı dava dilekçesinde, bu planların önceden de sesli kitap dinleme imkanı sunduğunu iddia ediyor. Kuruluş, Premium planın aslında değişmediğini ve bu nedenle Spotify'ın gelirinin azalmadığını savunuyor.

Billboard'un tahminine göre, Spotify'ın bu değişikliği sanatçı ve yayıncıların yaklaşık 150 milyon dolar daha az telif ücreti almasına neden olacak. MLC, telif ödemelerinin neredeyse yüzde 50 azalacağını iddia ediyor.

Dava dilekçesinde "Spotify'ın mekanik telif ücretlerini azaltma girişimi, yükümlülüklerinin açık bir şekilde ihlal edilmesine yol açıyor" ifadeleri yer alıyor.

Spotify'un bir sözcüsü ise cuma günü yaptığı açıklamada "Spotify, 2023'te yayıncılara ve topluluklara rekor miktarda ödeme yaptı ve 2024'te daha da büyük bir ödeme yapma yolunda ilerliyor" dedi.

Spotify, davanın "yayıncılar ve yayın platformları tarafından yıllar önce kabul edilen şartlarla ilgili olduğunu" belirtiyor.

Şubat ayında dijital müzik platformu, 2023'te sanatçılar ve yayıncılara 9 milyar dolar ödediğini duyurmuştu.

MLC'nin, Spotify'ın ödemediği iddia edilen telif hakkı ve gecikme ücretleri için talep ettiği tazminat miktarı henüz açıklanmadı.

Sesli kitap özelliği şu anda ABD'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve İrlanda'da mevcut, ancak Türkiye'de henüz böyle bir hizmet sunulmuyor.

