ABD'de hortum: Can kaybı artıyor

ABD’nin güneyinde yer alan Texas eyaletine bağlı olan Houston kentini vuran hortum sonucu can kaybı artmaya devam ediyor.

Amerikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle can kaybı sayısının 7'ye yükseldiği bildirilirken, ölümlerin elektrik hattı, ağaç ve vinç devrilmesi, hortum sırasında düşen yıldırımın yol açtığı yangınla bağlantılı olduğu da aktarıldı.

Ayrıca elde edilen bilgilere göre, Houston şehir merkezi, çok katlı binaların camlarının kırılmasıyla en çok hasarın görüldüğü bölge olurken, Houston Belediye Başkanı’nın açıklamalarına göre, toparlanmanın günler değil, haftalar süreceğini bildirildi.

Kaynak: İHA