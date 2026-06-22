Özgür Özel Yarın Grup Kürsüsünde

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlık dönemindeki MYK’sını TBMM’de toplayarak aldığı kararla, yarın saat 13.30’da meclis grup toplantısında konuşacağı tüm parti milletvekillerine resmen tebliğ edildi.

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Özgür Özel Yarın Grup Kürsüsünde
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İstinaf Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında aldığı 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'de başlayan grup toplantısı krizi sürüyor. Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bu hafta için grup toplantısı yapmayacağını duyurmuştu.

YARIN KÜRSÜDE OLACAK

TBMM’de eski Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini toplayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, fikrini değiştirdi. MYK toplantısında yarın saat 13.30'da yapılacak haftalık olağan grup toplantısında tek konuşmacının Özgür Özel olacağı kararı alındı ve tüm milletvekillerine yazılı tebliğ gönderildi.

Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları ve il başkanlarının görevden alınması da yer alacak.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KARŞI HAMLE

Kılıçdaroğlu'nun ise bu hafta da TBMM’ye grup toplantısı başvurusu yapmayacağı bildirildi. Ancak Kılıçdaroğlu 23 Haziran salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak salı günü saat 11.00'de yönetiminin MYK üyeleri bir araya gelmesi, bu toplantının hemen ardından, saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantısına katılması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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