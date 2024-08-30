Özgür Özel, İzmir Fuarı Açılışını Dün Gece Tahliye Edilen Dilruba ile Yan Yana İzledi

Sokak röportajındaki söylemleri nedeniyle tutuklanan ve dün gece yarısı tahliye dilen Dilruba Kayserilioğlu, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katıldı. Dilruba’ya törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında yer aldı.

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Özgür Özel, İzmir Fuarı Açılışını Dün Gece Tahliye Edilen Dilruba ile Yan Yana İzledi

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu, dün gece yarısı tahliye edildi.

Özgür Özel, İzmir Fuarı Açılışını Dün Gece Tahliye Edilen Dilruba ile Yan Yana İzledi - Resim : 1

Dilruba Kayserioğlu tahliye edilmesinin ardından 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katıldı. Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında yer aldı.

Özgür Özel, İzmir Fuarı Açılışını Dün Gece Tahliye Edilen Dilruba ile Yan Yana İzledi - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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