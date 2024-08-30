Gelenek Adı Altında Kadına Şiddet! Damat Gelinin Başında Elma Kırdı

Erzurum'daki bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tepki çeken görüntüler sonrası kadına yönelik 'normalleştirilmiş şiddet' bir kez daha gündeme geldi.

Görüntülerde, bir apartman dairesinin birinci katındaki damadın, aşağıda bekleyen gelinin başına elma attığı görüldü. Elma, gelinin kafasında sert bir şekilde kırıldı. Görüntülerde gelinin elma darbesinden sonra başını tutması, canının acıdığını açık bir şekilde gözler önüne serdi.

DAMADA SARILARAK ÖPTÜLER

Elmayı attığı esnada damadın çevresindeki erkekler, geline elma fırlatan damada gülerek sarıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, gelenek adı altında sürdürülen bu ritüellerin, değişmesi gerektiğini savundu.