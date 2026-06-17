Özgür Özel İhraç Kararlarına İsyan Etti, 'Demokrasi Nöbeti' Çağrısında Bulundu

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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP'li il başkanlarıyla görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* 74 il başkanımız ve aramızda olamayan 7 il başkanımızın yerine o 7 ilden kurultay delegelerimizin temsilci arkadaşları buradaydı. 84 ilden toplanan 1004 delegenin iradesini temsil eden imzaları, genel merkezdeki butlan yönetimine sundular. Bu imzalarla ilgili bir de dosya temsil ettik. Dosya Türkiye'deki 34 kamu hukukçusunun altında imzalarını attıkları bir metin içeriyor. Metnin özeti şudur; verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez, aksine zorunlu kılar, bir an önce kongre yapılmalıdır diyor. Bu alanda karar verecek olan hakimleri yetiştiren hocalar bunlar. Bu alanda herhangi bir hocanın farklı bir görüşü de yok. Farklı düşünen Kemal Bey'i yönlendiren tek arkadaş ya da arkadaşlar. Her şeyi yaparız, kurultay yapamayız diyorlar.

'GÖREVDEN ALAMAZLAR'

* Tedbir kararı sonuç doğurmaması gereken bir karardır. Tedbir kararı olanlar öyle gelip il başkanını görevden filan alamazlar, hele hele disipline sevk yapıp kimsenin oy verme hakkını hiç alamazlar. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız.

DEMOKRASİ NÖBETİ ÇAĞRISI

* Şimdi arkadaşlar teknik çalışmayı yapacak. Kendi görevden alınan, yönetimiyle alınan ya da illere yönelik olarak örgütün feshedildiği... Buradaki il başkanları CHP'nin il başkanlarıdır. Nasıl genel başkana bina lazım değilse il başkanımız da neredeyse orasıdır. Tabii baba ocağımızı kimseye kolay kolay verme niyetinde değiliz. Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan il başkanları ve başkanlıklarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız.

* Şu teknik detayı da hatırlatmak isterim. Hukuksuz butlan kararı dahi il başkanlarımızın seçildiği kongreleri ortadan kaldırmadı, il başkanlarımız oradadır. Bu karar gayri meşrudur, hukuksuzdur. Velev ki biz görevden alsak 40 gün sonra ilde kongre zorunludur. Seçime bir yıl kalan süre hariç ben istemiyorum, aldım, yerine bir başkasını koydum, o yönetecek diyemez. Öyle bir şey yok. O atanan doğrudan kurultayı yapacak. Başka hiçbir yolu yoktur bunun. Sen Türkiye'de birinci parti olmuş, AK Parti'yi alt etmek için burada bunu yaptın; Adana'da Adana'nın seçmediğini değil, butlanın atadığını tanırsın, Adana halkı onu tanımaz. İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep için aynısını söylüyoruz. Kim seçilmişse biz onu tanırız. Biz yoldan dönmeyiz. Tüm CHP'lileri il başkanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Parti içindeki darbeye teslim olmadık, olmayacağız.