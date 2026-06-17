CHP MYK'da İhraç Kararı: Listede Özgür Çelik Dahil Çok Sayıda İsim Var

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Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, toplantıda bazı il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve çeşitli il yönetimlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. İşte Sarı'nın açıklamasında öne çıkan başlıklar:

* Bildiğiniz üzere biz göreve geldiğimiz andan itibaren bir yandan arınma süreciyle ilgili, bir yandan da partinin kurumsal kimliğini zedeleyeceği iş, eylem ve davranışlarda bulunan arkadaşlarımızla ilgili partinin hiyerarşisini hatırlatan, partinin disiplin süreçlerini dikkate alan ve bunları öne çıkartan iş ve eylemleri gerçekleştireceğimizi, bunları not ettiğimizi ve günü geldiğinde bununla ilgili değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik. Bu çerçevede bugünkü MYK toplantımızda örgütlerimizle ilgili bir takım değerlendirmeler yapıp bazı kararlar aldık. Bu kararları sizinle paylaşmak istiyorum.

ALTI İSİM HAKKINDA İHRAÇ KARARI

* Üç il başkanımız ve üç eski il başkanımız olmak üzere toplam altı arkadaşımız hakkında, özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddialarda bulunmaları ve bugün içine düştüğümüz mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları sebebiyle disiplin süreci başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Bugünkü MYK kararıyla mevcut il başkanlarımızdan Erzurum İl Başkanımız Serhat Can Eş'i disipline sevk ederek, yönetimiyle birlikte il yönetimini feshetme kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali isimli arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

* Yine aynı şekilde, bu sürecin başlamasına kendi dilekçesiyle neden olan Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı da tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Bursa il yönetimiyle ilgili de yönetimle birlikte fesih kararı aldık. Yerine önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine Bitlis İl Başkanımız Metin Güzelkaya da iddianamede ismi geçen arkadaşlarımızdan biridir. Kendisini yönetimiyle birlikte feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ancak yerine henüz bir atama yapmadık. Bitlis il başkanlığımızla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor.

ÖZGÜR ÇELİK DE LİSTEDE

* Bunun dışında, şu an il başkanı olmamakla birlikte iddianamede adı geçen ve kamuoyunda daha çok butlan davası olarak bilinen davaya konu olan üç eski il başkanımızı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıçarslan, bir diğeri önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de önceki dönem Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar'dır. Bu altı arkadaşımızı, üçü mevcut il başkanı ve üçü önceki dönem il başkanı olmak üzere, tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi