Özgür Özel, eski AP Başkanı Martin Schulz'la görüştü

Sosyal Demokrat Parti kongresi Almanya'ya giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la bir araya geldi.

Özgür Özel, eski AP Başkanı Martin Schulz'la görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'ya gitti.

Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresi için gittiği başkent Berlin’de, Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ile bir araya geldi.

CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

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