Avrupa Birliği, Kassam Tugayları komutanını 'terör listesi'ne ekledi

Avrupa Birliği (AB), terör listesini güncelleyerek Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, terör listesine 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıya yanıt olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın eklendiği duyuruldu.

Açıklamada bu kararla iki ismin AB üye ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulacağı ve AB içerisinden fon akışı yasağına tabi tutulacağı belirtildi.