İYİ Partili vatandaştan İmamoğlu'na: İyi ki varsınız, söylenen hiçbir şeylere kulak asmıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü Meydanı inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında İYİ Partili bir vatandaşla İmamoğlu'nun ayaküstü yaptığı sohbet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eminönü - Alibeyköy Tramvay hattı için İmamoğlu'na teşekkür eden vatandaş, "İYİ Partiliyim. İyi ki varsınız, söylenen hiçbir şeylere kulak asmıyorum. Dün övdüm, bugün de övüyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın övgüsünü tebessümle karşılayan İmamoğlu, "Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'ndan geçen hafta başı çıkan karara göre; 31 Mart 2023'te yapılacak yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayları ile girecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Özübaşımıza Yerel Seçimlere gireceğiz" ifadeleri parti tabanında karşılık bulmamış ve çok sayıda istifayı beraberinde getirmişti. Yerel seçimlerde, 'İşbirliği' çağrısında bulunan bazı CHP'liler "Tabanda beraberiz" yorumlarında bulmuştu.